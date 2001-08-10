Сахалинец с наркотиками в машине пытался скрыться от ДПС, чем выдал себя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ДПС обнаружили наркотические вещества в иномарке сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске, в ходе несения службы инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области обратили внимание на иномарку, водитель которой, проезжая мимо служебного автомобиля, увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда сотрудники проследовали за автомобилем, где на улице Емельянова «Toyota Hiace» был остановлен.

При проверке документов водитель вел себя подозрительно, на вопросы инспекторов отвечал невнятно, уклончиво. В связи с чем, было принято решение провести личный досмотр 35-летнего

гражданина и его автомобиля. В ходе разговора водитель заявил, что в автомобиле ничего нет, однако при себе имеет запрещенные вещества в виде наркотических средств.

В результате, в левом кармане брюк был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Кроме того, в этом же кармане брюк был обнаружен бумажный сверток и коробка,

внутри которых были вещества белого цвета со специфическим запахом.

Обнаруженные вещества были изъяты, направлены на исследование, которое показало, что в полимерном пакете, бумажном свертке и коробке находились наркотические средства – мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 1,2 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В перспективе у сахалинца лишение свободы на срок до трех лет.