Сахалинец с наркотиками в машине пытался скрыться от ДПС, чем выдал себя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники ДПС обнаружили наркотические вещества в иномарке сахалинца, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске, в ходе несения службы инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области обратили внимание на иномарку, водитель которой, проезжая мимо служебного автомобиля, увеличил скорость и попытался скрыться. Тогда сотрудники проследовали за автомобилем, где на улице Емельянова «Toyota Hiace» был остановлен.
При проверке документов водитель вел себя подозрительно, на вопросы инспекторов отвечал невнятно, уклончиво. В связи с чем, было принято решение провести личный досмотр 35-летнего
гражданина и его автомобиля. В ходе разговора водитель заявил, что в автомобиле ничего нет, однако при себе имеет запрещенные вещества в виде наркотических средств.
В результате, в левом кармане брюк был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Кроме того, в этом же кармане брюк был обнаружен бумажный сверток и коробка,
внутри которых были вещества белого цвета со специфическим запахом.
Обнаруженные вещества были изъяты, направлены на исследование, которое показало, что в полимерном пакете, бумажном свертке и коробке находились наркотические средства – мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 1,2 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В перспективе у сахалинца лишение свободы на срок до трех лет.
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