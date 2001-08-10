15:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
16 марта в некоторых домах Южно-Сахалинска ограничат подачу воды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных мероприятий на сети водопровода завтра, 16 марта, с 9.30 до 14.00 часов будет ограничена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службы «РВК-Сахалин». Воды не будет по следующим адресам:
- ул.Пушкина,150-158, 157-161
- пер.Хвойный
А с 14.00 до 18.00 часов будет ограничена подача холодной воды на 4-5 этажи следующих многоквартирных жилых домов:
- ул.Комсомольская,188-192, 215, 215а, 217
- пр.Победы,29-41
- ул.Пограничная,16-28
- пр.Мира,195, 197, 197а
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Предпринимателям и самозанятым Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться мерами поддержки
- 09:09 Сегодня В Поронайске временно отменен автобусный маршрут №1
09:18 Сегодня Анастасия Киктева оценила оснащение "Точки роста" и посетила больницу в Невельском районе
- 09:15 Сегодня В Поронайске ежедневно мониторят цены на продукты питания
15:12 10 Марта Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек
08:59 10 Марта Сахалинские власти нацелены исключить необоснованный рост цен в регионе
17:21 11 Марта В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
12:12 10 Марта На Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания
12:33 5 Марта В Сахалинской области назначен новый руководитель Управления ГИБДД
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
- 17:22 1 Марта Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
Выбор редакции
- 16:46 5 Марта В Южно-Сахалинске будут развивать проект "Горные лыжи в детский сад"
- 11:30 2 Марта Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 1 Марта Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?