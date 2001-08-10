Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2022
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Дорожно-ямочный ремонт пройдет в Южно-Сахалинске в ночь на 16 марта
15:47, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

16 марта в некоторых домах Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

16 марта в некоторых домах Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных мероприятий на сети водопровода завтра, 16 марта, с 9.30 до 14.00 часов будет ограничена подача холодной воды, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службы «РВК-Сахалин». Воды не будет по следующим адресам:

- ул.Пушкина,150-158, 157-161

- пер.Хвойный

 

А с 14.00 до 18.00 часов будет ограничена подача холодной воды на 4-5 этажи следующих многоквартирных жилых домов

- ул.Комсомольская,188-192, 215, 215а, 217

- пр.Победы,29-41

- ул.Пограничная,16-28

- пр.Мира,195, 197, 197а

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