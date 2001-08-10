Из-за аварии в Холмске без воды остались жители домов нескольких улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Холмска побывал на месте порыва водовода по улице Чехова. В связи с аварией без водоснабжения в Холмске временно остались улицы Советская, Портовая, Макарова, Чехова, рассказали ТИА "Острова" в МАУ ТРК "Холмск".

По словам главы округа, специалисты с утра уже приступили к устранению порыва, также организован подвоз воды к жилым домам и социальным объектам.

- Необходимо в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение, - подчеркнул мэр Дмитрий Любчинов.

По информации МУП «Водоканал», с раннего утра аварийная бригада приступила к восстановительным работам с привлечением техники.

– Ремонт осложняет глубокое залегание водовода, труда проложена на глубине более двух метров. Весь материал есть в наличии, - рассказал руководитель МУП «Водоканал» Владимир Поддубный.

Напомним в 2022 году планируется по улицам Советской и Чехова произвести замену 2,8 км труб водоснабжения. В настоящий момент подрядчик приступил к работам.