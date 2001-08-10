Сахалинец зашел в подъезд следом за незнакомой девушкой и напал на нее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Гражданин обвиняется в совершении разбоя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что фигурант вечером 21 января 2022 года, находясь возле супермаркета на улице Есенина, увидел одиноко идущую, незнакомую ему женщину. Обвиняемый предположил, что у нее могут быть денежные средства, и последовал за ней. Зайдя следом за потерпевшей в подъезд ее дома и, находясь между вторым и третьим этажами, напал на женщину сзади. Налётчик обхватил горло потерпевшей, прижав к стене подъезда, после чего создал видимость наличия у него оружия. Приставив к затылку ее головы руку, имитируя тем самым пистолет, угрожая применить насилие, потребовал отдать ему деньги. Завершить задуманное обвиняемому помешал вышедший в этот момент из квартиры сосед, который спугнул злоумышленника, скрывшегося с места преступления бегством.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с сотрудниками полиции Южно-Сахалинска по горячим следам установили личность злоумышленника и задержали его.