На Сахалине задержан серийный вор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления о краже принадлежащего им имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Так, жительница села Старорусское 1979 года рождения сообщила, что из помещения дома, расположенного по улице Центральной, похищены денежные средства в сумме 14 тысяч 200 рублей. Неизвестный тайно проник в дом и украл деньги из дамской сумочки, вытащив из кошелька наличные.
Во втором случае кто-то повредил замок входной двери и проник в дом 45-летнегой местного жителя, откуда похитил ноутбук вместе с сумкой для него, а также рюкзак и термос. Сумма причиненного заявителю ущерба составила 36 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного Управления МВД совместно с коллегами из Южно-Сахалинска установили личность и задержали подозреваемого. К содеянному оказался причастен 49-летний ранее неоднократно судимый гражданин.
Полицейские изъяли украденный ноутбук, который злоумышленник успел продать, сумку от него, а также рюкзак. Имущество возвратят собственнику.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что гражданин причастен еще к одному преступлению имущественного характера, совершенному в Углегорском районе, куда он направился после краж, совершенных в областном центре. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
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