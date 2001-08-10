На Сахалине задержан серийный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступили два заявления о краже принадлежащего им имущества, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, жительница села Старорусское 1979 года рождения сообщила, что из помещения дома, расположенного по улице Центральной, похищены денежные средства в сумме 14 тысяч 200 рублей. Неизвестный тайно проник в дом и украл деньги из дамской сумочки, вытащив из кошелька наличные.

Во втором случае кто-то повредил замок входной двери и проник в дом 45-летнегой местного жителя, откуда похитил ноутбук вместе с сумкой для него, а также рюкзак и термос. Сумма причиненного заявителю ущерба составила 36 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного Управления МВД совместно с коллегами из Южно-Сахалинска установили личность и задержали подозреваемого. К содеянному оказался причастен 49-летний ранее неоднократно судимый гражданин.

Полицейские изъяли украденный ноутбук, который злоумышленник успел продать, сумку от него, а также рюкзак. Имущество возвратят собственнику.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что гражданин причастен еще к одному преступлению имущественного характера, совершенному в Углегорском районе, куда он направился после краж, совершенных в областном центре. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.