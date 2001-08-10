Сахалинка, оформляя кредит, за 10 дней заплатила мошенникам 600 тысяч
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление 43-летней жительницы Шахтерска у которой путем обмана была похищена крупная сумма денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Выяснилось, что 3 марта потерпевшей на телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником банка и сообщила, что заявительнице одобрили кредит на выгодных условиях. Но для его получения необходимо заплатить за страховку в сумме 6 тысяч рублей.
Потерпевшая через онлайн приложение банка перевела со своего счета необходимую сумму. После этого с 3 по 12 марта включительно с пятнадцати различных абонентских номеров ей поступали звонки. Собеседники на другом конце провода представлялись сотрудниками банка из юридического, коммерческого, бухгалтерского, аналитического, инкассаторского отделов. Они «помогали» потерпевшей осуществлять переводы денежных средств, необходимых для оформления и получения займа. Предлогами для выуживания денег стали подготовка документов, обналичивание денежных средств, опломбирование, курьерская доставка денег и их охрана. В результате манипуляций аферистов женщина лишилась более 600 тысяч рублей.
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