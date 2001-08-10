Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2022
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10:57, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель "Лексуса" погиб, врезавшись в опору электроосвещения

На Сахалине водитель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 марта 2022 года в 11 часов утра 44-летний водитель, управляя автомобилем «Lexus LX570», двигался по Холмскому шоссе в северном направлении. В районе перекрестка Холмское шоссе - улица Транзитная
не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения со светофорным объектом, после чего, автомобиль откинуло на вторую опору уличного освещения, расположенную на восточной стороне перекрестка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГБИДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, водитель скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница».

По данному факту проводится проверка.

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