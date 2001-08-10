Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2022
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В ночь на 15 марта в части Южно-Сахалинска временно ограничат подачу холодной воды
10:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове сбили пешехода

В Корсакове сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, утром 14 марта в районе дома 101/1 по улице Окружной города Корсакова, водитель автомобиля "Honda НR-V", двигаясь в восточном направлении, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулированному пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора (со слов водителя), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 51-летний пешеход получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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