Сахалинца, распилившего на дрова опоры ЛЭП, приговорили к исправительным работам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя пгт Шахтёрск Углегорского района, укравшего у энергетиков деревянные опоры ЛЭП, суд приговорил к исправительным работам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".
В октябре прошлого года житель поселка увидел, что работники Западного базового сетевого района филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" завезли севернее села Тельновское деревянные опоры ЛЭП для проведения работ по реконструкции линии. Гражданин бензопилой распилил опоры и на микроавтобусе вывез их на собственную дачу.
Энергетики были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Очевидцы происшествия, возмущенные поступком злоумышленника, сообщили полицейским номер автомобиля.
Суд учел, что подсудимый не трудоустроен, поэтому назначил ему наказание в виде исправительных работ, что по мнению государственного органа должно оказать положительное влияние на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.
Сахалинэнерго напоминает, что согласно статье 215.2 Уголовного кодекса РФ разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики и других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от 700 до 1000 минимальных размеров оплаты труда или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Еще более тяжкие наказания предусматриваются этой статьей для лиц, совершивших подобные деяния по предварительному сговору, неоднократно, с использованием своего служебного положения.
Энергокомпания призывает граждан не быть равнодушными и сообщать обо всех случаях несанкционированного проникновения на подстанции и любых фактах порчи оборудования электросетевых объектов по телефонам диспетчерских служб филиала «Распределительные сети», которые можно найти на сайте ФРС «Сахалинэнерго»: https://sakh-frs.ru/ или в службу безопасности по телефону (4242) 78-25-66.
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