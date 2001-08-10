В Поронайске сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Поронайскому городскому округу поступила оперативная информация о совершенной краже. Разыскав потерпевшего, они уточнили детали совершенного преступления. Гражданин сообщил, что в конце января к нему в гости пришел его знакомый и вместе они распивали спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, его товарищ вытащил из кармана одежды 5500 рублей, после чего поспешил уйти, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Подозреваемый – 34-летний житель Поронайска, уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за кражи. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды
По признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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