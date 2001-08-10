Тымовские полицейские изъяли у островитянина марихуану
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ОУУПиПДН отдела МВД России по Тымовскому городскому округу в ходе проведённого оперативно-разыскного мероприятия в гараже были обнаружены и изъяты две ёмкости с частями и семенами растений растения рода «конопля», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Было установлено, что нежилое помещение, в котором полицейские изъяли указанные предметы, использует в личных нуждах 38-летний местный житель.
Как пояснил подозреваемый, в августе прошлого года, когда он осуществлял сенокос, то обнаружил дико произрастающий куст конопли, части которого забрал себе с целью изготовления нароктика для личного употребления.
Согласно справки об исследования, установлено, что вещество, содержащееся в одной ёмкости, является наркотическим средством каннабис (марихуана), масса которого составила 14,4 грамма.
Таким образом, в действиях указанного гражданина усмотрены признаки преступления, предусмотренные ч.1 ст. 228 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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