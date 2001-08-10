В Южно-Сахалинске задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце прошлого года и начале текущего в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило несколько заявлений граждан о хищениях принадлежащего им имущества из гаражей, расположенных на улице Железнодорожной и Гвардейской. Как правило, злоумышленники действовали следующим образом: они повреждали или взламывали навесной дверной замок, затем проникали в гараж, откуда похищали различное ценное имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, среди похищенного были автомобильные колеса и сварочное оборудование, принадлежащее 32-летнему местному жителю. Ущерб потерпевший оценил на 138 300 рублей.

А у 44-летнего мужчины пропали из гаража кроссовый мотоцикл, комплект автомобильных грязевых шин, домкраты. Общая сумма ущерба для него составила 250 490 рублей.

33-летний горожанин лишился автомобильной лебедки, воздушного компрессора, шуруповерта, сварочного полуавтомата, пуска-зарядного устройства на общую сумму 78 тысяч рублей. А 52-летнего горожанина оставили без велосипеда, двух зимних костюмов для рыбалки, палатки и другого туристического снаряжения на сумму не менее 197 тысяч рублей. Общая сумма ущерба для четверых потерпевших составила более 660 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на месте преступления с поличным. Как выяснилось, к хищениям оказались причастны 56-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель островной столицы, а также 38-летний гражданин. Похищенное имущество частично изъято. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские устанавливают причастность указанных лиц к аналогичным противоправным деяниям.