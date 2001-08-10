В Сахалинской области в суд передано дело об организации незаконной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению уроженца ближнего зарубежья и двух местных жительниц в организации незаконной миграции.

Установлено, что мужчина, получив российское гражданство, создал организованную группу, в состав которой вошли две женщины. Всех объединяло желание получать незаконное денежное вознаграждение за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Соучастницы в рамках отведённой им роли выступали в качестве принимающей стороны и обеспечивали фиктивную постановку на учёт иностранцев по месту пребывания в Российской Федерации. При этом фактически они не предоставляли своё жилое помещение для проживания в нём мигрантов.

Таким образом, в период времени с 11 мая 2019 года по 17 ноября 2020 года соучастниками было фиктивно поставлено на учёт не менее 500 иностранных граждан.

В настоящее время уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в суд.