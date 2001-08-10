На Курилах после вмешательства Генпрокуратуры многодетной семье дали землю для строительства дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный прием к заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрию Демешину обратилась многодетная семья из города Курильска Сахалинской области с заявлением о неправомерном отказе в предоставлении земельного участка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Организованной прокуратурой Сахалинской области проверкой установлено, что причиной отказа послужил факт направления администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» в Курильское отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» недостоверной информации том, что семья на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не состоит. При этом семья состояла на учете с 5 июля 2019 года.

С целью восстановления жилищных прав граждан прокуратурой в администрацию муниципального образования внесено представление об устранении нарушений законодательства.

По результатам его рассмотрения постановлением администрации муниципального образования «Курильский ГО» многодетной семье предоставлен земельный участок, на котором имеется инженерная инфраструктура, необходимая для использования земельного участка по целевому назначению – для строительства жилого дома. Виновный работник администрации за допущенные нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности.