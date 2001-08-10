Сахалинцы предстанут перед судом за убийство двух человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 48-летнего жителя с. Березняки в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ(убийство)и 50-летнего жителя этого же поселка по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

22 мая 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по сообщению о безвестном исчезновении сахалинца 1982 года рождения, в лесном массиве обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

В ходе расследования уголовного дела следователями, в тесном взаимодействии с сотрудниками УУР УМВД России по Сахалинской области и городу Южно-Сахалинску, преступление раскрыто по горячим следам, установлены и задержаны лица, причастные к его совершению.

По версии следствия, обвиняемые являлись рабочими одного из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенного в с. Березняки областного центра. В период с 12.05.2021 по 13.05.2021, обвиняемые, находясь в комнате общежития вышеуказанного хозяйства, распивали спиртные напитки совместно со своим 40-летним знакомым, уроженцем г. Александровск-Сахалинского. В ходе совместного распития спиртного 48-летнему обвиняемому не понравилась манера поведения и разговора потерпевшего. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник вышел из комнаты в подсобное помещение, взял топор, после чего вернулся в комнату и в присутствии 50-летнего обвиняемого он нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора по голове, от чего последний потерял сознание и упал на пол. Затем он взял в руку кухонный нож, которым нанес множественные удары в область шеи и тела мужчины.

В целях сокрытия тела потерпевшего, обвиняемые совместно упаковали его в полиэтиленовый пакет и вынесли в лесной массив.

20.05.2021 в вечернее время 50-летний обвиняемый, находясь возле здания общежития крестьянско-фермерского хозяйства, достоверно зная, что в тот день рабочие хозяйства, получили заработную плату, подошел к окну расположенной на первом этаже здания комнаты своей коллеги по работе, которая в комнате отсутствовала. Путем повреждения створки окна злоумышленник проник в комнату и похитил принадлежащие женщине денежные средства в сумме 22 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В тот же день обвиняемые, находясь в помещении общежития крестьянско-фермерского хозяйства увидели 39-летнего работника, который ранее делал им замечание, в связи с шумным поведением во время распития спиртного. Испытывая в связи с этим личную неприязнь к своему коллеге по работе, 48-летний обвиняемый взял в руки вышеуказанный топор и нанес им потерпевшему несколько ударов по голове, от чего потерпевший упал на пол, потеряв сознание. Тогда второй обвиняемый стал наносить кухонным ножом многочисленные удары по шее мужчины.

Смерть работника фермы наступила в результате острой кровопотери вследствие причинения множественных резаных ран шеи с повреждением магистральных сосудов.

В целях сокрытия следов совершенного убийства, злоумышленники также упаковали тело убитого в полиэтиленовый пакет и вынесли в рядом расположенный лесной массив.

По уголовному делу заместителем прокурора Сахалинской области утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.