Сахалинска пострадала от мошенников при покупке аккаунта к игре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 марта в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Потерпевшая нашла в Интернете объявление о продаже аккаунта к популярной он-лайн игре. Через мессенджер она связалась с продавцом. В ходе переписки он сообщил реквизиты банковской карты, на которую необходимо было перечислить оплату. Сахалинска перевела 9 тысяч рублей, однако аккаунт предоставлен не был, а денежные средства не вернули, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ – Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Ведется следствие.