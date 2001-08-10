Житель Холмска обвиняется в присвоении чужих денежных средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Холмска. Молодой человек обвиняется в присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.
Установлено, что фигурант в популярной в социальной сети разместил объявление об оказании услуг по временной регистрации граждан. На объявление отозвался нуждающийся в прописке на территории города Южно-Сахалинска гражданин. В ходе телефонного разговора фигурант предложил свою помощь в оформлении временной регистрации. Они сошлись на сумме в 14 тысяч рублей за услугу по оформлению прописки. Фигурант попросил своего знакомого съездить на встречу с клиентом и забрать документы и денежные средства. Уже этим же вечером он позвонил своему бывшему однокласснику, так как намеревался зарегистрировать людей в его квартире и спросил, сможет ли он временно прописать у себя двух человек и предложил ему 14 000 рублей поделить пополам. Однако одноклассник отказался. Через два с ним связался клиент, и тот сообщил ему, что не сможет оформить регистрацию и они договорились о встрече. Обвиняемый заказал такси и передал водителю документы, а деньги пообещал через пару дней перевести по номеру телефона. Свое обещание он не сдержал, деньги потратил и перестал выходить на связь с заказчиком.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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