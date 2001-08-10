Житель Смирных обокрал своего спящего товарища

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Смирных. Молодой человек обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Установлено, что в октябре 2021 года фигурант приехал в город Южно-Сахалинск с целью заработка и остановился у своих знакомых. В один из дней он решил навестить другого своего товарища. Придя в гости, фигурант постучал в дверь, но никто ему так и не открыл. Тогда он дернул ручку двери, и она открылась. Обвиняемый вошел в квартиру и увидел, что его знакомый спит, а на холодильнике лежит мобильный телефон. Тогда он взял чужой гаджет и ушел. На следующий день обвиняемый направился в ломбард, где продал похищенное за 1800 рублей. После продажи он направился в магазин, где приобрел спиртные напитки и продукты питания. Сумма причиненного ущерба составила 32 тысячи рублей.