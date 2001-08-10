Долинские полицейские оперативно раскрыли кражу имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 марта в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 71-летней местной жительницы о том, что в ночь с 6 на 7 марта кто-то проник в гараж, похитив оттуда имущество на сумму 109 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Среди пропавшего оказались автомобиль иностранного производства 1998 года выпуска, сварочный аппарат, шуруповерт и болгарка.

Сотрудники уголовного розыска установили круг лиц причастных к хищению. Во внимание оперативников попал 15-летний местный житель. Ранее несовершеннолетний приходил в гараж к своему однокласснику, который приходится заявительнице внуком. Вскоре подозрения нашли подтверждение. Когда полицейские связались с подростком, то в этом момент он на похищенной иномарке уже покинул Долинский район, но узнав, что его разоблачили, бросил транспорт в селе Троицкое и вернулся на автобусе в Долинск.

Предварительно установлено, что юноша, когда находился в гараже, приметил там ценное имущество, обратил внимание на месторасположение запирающего устройства и ночью решил совершить кражу. Он подошел к гаражу, сделал отверстие в стене, в которое просунул руку и открыл замок. Затем попав в строение, проник в салон запертой иномарки, повредив замок, разобрал рулевую колонку и запустил мотор. Далее он тронулся с места и покинул гараж, прихватив с собой инструменты. Молодой человек планировал продать авто, но плану не суждено было осуществиться из-за своевременного вмешательства полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное имущество в полном объеме возвращено законному собственнику.