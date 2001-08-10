В Южно-Сахалинске установили подозреваемого в мошенничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 20-летнего гражданина. Молодой человек сообщил, что в период с 27 декабря прошлого года по 11 января текущего года у него путем обмана под предлогом продажи автомобиля похитили денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской обалсти.

Сотрудники полиции установили гражданина, оказавшегося причастным к мошенничеству. Как выяснилось, последний ранее продал потерпевшему автомобиль, но вскоре обратился к нему же с просьбой перепродать иномарку на более выгодных условиях, так как он нашел другого покупателя, готово приобрести транспорт по более высокой стоимости, что позволит им обоим получить прибыль. Заявитель согласился, отдав транспортное средство, оставшись в итоге без авто и денежных средств.

В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Ведется следствие.

Кроме того, установлено, что от действий подозреваемого пострадало еще одно лицо. Оказалось, что злоумышленник приобрел данный автомобиль у гражданки, откликнувшись на её объявление в сети Интернет. Он отдал ей задаток, обещая позже вернуть оставшуюся сумму, чего так и не сделал.

В отношении 31-летнего ранее неоднократно судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.