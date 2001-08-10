Сахалинец пригласил даму на танец, а потом решил оставить ее без телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя поселка Ноглики, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служье УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь со своим товарищем в одном из баров Южно-Сахалинска, познакомился с девушкой и пригласил ее на танец. Во время танца мужчина заметил сотовый телефон, который виднелся из наружного кармана джинсов, и решил его похитить.

Он незаметно вытащил дорогостоящий гаджет из кармана и передал своему товарищу, отдыхавшему с ним. Ему обвиняемый пояснил, что это его телефон и попросил присмотреть за гаджетом, пока он танцует.

После закрытия бара он забрал у друга телефон, и они разъехались по домам. Проснувшись утром, мужчина не обнаружил похищенный аппарат и подумал, что потерял его по пути домой. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.