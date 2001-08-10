После ссоры сахалинец стал стрелять из ракетницы и устроил пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего жителя Приморского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей матери, которая проживает в квартире по соседству вместе с сожителем. Между ними возникла ссора.

Тогда мужчина взял устройство для стрельбы сигнальными патронами, прошел в зал и выстрелил в сторону в сторону кровати, на которой находился матрац и постельное белье. Это послужило причиной возникновения возгорания, в результате которого был уничтожен телевизор а также окно. .

Общая сумма ущерба, причиненного владельцу квартиры составила 49 тысяч рублей.