Сахалинец искал незапертые автомобили и в одном из них нашел сто тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из его автомобиля пропали деньги в сумме 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к краже причастен 21-летний житель Томари. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поздно ночью проходил мимо дома потерпевшего и искал незапертые автомобили, в расчете похитить что-нибудь ценное. На удачу, злоумышленника машина заявителя оказалась открытой. Подозреваемый обыскал салон и в бардачке нашел вышеуказанную сумму. Затем он попытался завести транспортное средство, чтобы уехать, но ему это не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.