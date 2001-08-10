Сахалинец искал незапертые автомобили и в одном из них нашел сто тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из его автомобиля пропали деньги в сумме 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к краже причастен 21-летний житель Томари. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поздно ночью проходил мимо дома потерпевшего и искал незапертые автомобили, в расчете похитить что-нибудь ценное. На удачу, злоумышленника машина заявителя оказалась открытой. Подозреваемый обыскал салон и в бардачке нашел вышеуказанную сумму. Затем он попытался завести транспортное средство, чтобы уехать, но ему это не удалось.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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