Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2022
Сейчас 18:04
116,08|126,44|66,91
У берегов Сахалина 10 марта выходить на лед опасно
16:11, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка напоила знакомого, а когда он уснул - обокрала его

Сахалинка напоила знакомого, а когда он уснул - обокрала его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Невельскому городскому округу установлена 32-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении кражи денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.    

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили, что к женщине в гости пришел её знакомый, вместе с которым они распивали спиртные напитки. Через некоторое время мужчина отправился спать, этим и воспользовалась хозяйка квартиры. Она взяла его мобильный телефон и с его помощью перевела на счет другого своего знакомого 8 тысяч рублей, а потом забрала у него наличные.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В отношении ранее неоднократно судимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?