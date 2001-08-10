На Сахалине ищут мужчину, подозреваемого в попытке убийства таксиста
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту покушения на убийство таксиста, произошедшего накануне на участке автодороги сообщением Корсаков – Пригородное, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий со слов свидетелей установлены приметы предполагаемого подозреваемого и составлен фоторобот.
В совершении преступления подозревается мужчина в возрасте 40-50 лет, среднеазиатской внешности, рост средний, примерно 165-170, среднего телосложения, волос темный, на лице имеется щетина. Был одет в пуховик комбинированного цвета: капюшон, рукава и верхняя часть красного цвета, нижняя часть – темного цвета; брюки темного цвета.
Следствие просит лиц, опознавших мужчину, а также располагающих сведениями о его месте нахождения или роде занятий, обратиться по телефонам: 780700, 780705; (42-435) 4 -26-98.
А также, граждан, проезжавших в период времени с 21.30 до 23.00 часов 07 марта 2022 в районе поворота на с. Нечаевка и видевших автомобиль марки «Тойота Аксио» серого цвета, управлявшего им человека или подвозивших мужчину от указанного места, обратиться по указанным телефонам. Владельцев автомобилей, в которых установлены видеорегистраторы, проезжавших в указанный период времени по автодороге сообщением Корсаков – Пригородное, просят предоставить записи видеорегистраторов в Корсаковский межрайонный следственный отдел по адресу: г. Корсаков, ул. Окружная 4-б.
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