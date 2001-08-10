Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2022
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У берегов Сахалина 10 марта выходить на лед опасно
14:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У берегов Сахалина 10 марта выходить на лед опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 10 марта в заливе Мордвинова и других участках юго-восточного побережья Сахалина возможны подвижки и взломы припая. Выходить на лед крайне опасно.

Телефон для вызова экстренных оперативных служб 112.

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