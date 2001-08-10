"Агронома" из Макарова будут судить за культивирование конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Макарова, обвиняемого в незаконном хранении без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант приобрёл в интернет магазине несколько семян растения рода «конопля», и высадил их у себя дома в горшке. В январе 2022 года он сорвал часть урожая, чтобы подсушить и в дальнейшем изготовить наркотик.

Однако довести противоправный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку он был установлен сотрудниками полиции. При обследовании квартиры оперативники обнаружили горшок с произрастающим наркосодержащим растением, а также высушенные фрагменты растения.

По результатам проведённой экспертизы установлено, что части наркотикосодержащего растения рода Конопля составили массу 65,2 грамма, что является значительным размером.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.