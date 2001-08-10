За повтороное вождение в пьяном состоянии сахалинец предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя поселка Вахрушев, обвиняемого в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 30 декабря 2021 года фигурант, находясь у себя в гараже в поселке Вахрушев, предварительно распив со своим товарищем бутылку крепкого алкоголя, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить до заправочной станции в город Макаров.

По пути следования мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу для проверки документов. Сотруднику ГИБДД он сообщил, что у него нет водительского удостоверения, так как он его не получал. При последовавшем разговоре, в связи с подозрением того, что мужчина находится в состоянии опьянения, он был доставлен в отдел полиции, где ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 1,120 мг/л что в разы превышало норму.

После выяснилось, что гражданин является «бесправником» поскольку и ранее задерживался за нетрезвую езду, что уже является уголовно-преследуемым деянием.