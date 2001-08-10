Три рыбацких костюма, три палатки, насос, продукты и другое имущество вынес сахалинец из чужого подвала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя районного центра. Гражданин обвиняется в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как выяснилось, когда фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился у себя дома, то решил совершить кражу из подвала соседнего дома, расположенного на улице Пионерской города Долинска. Сделать он это намеревался для того, чтобы похитить продукты и ценные предметы. Так, ночью 17 декабря прошлого года он подошел к двери, ведущей в подвал. При помощи принесенной из дома отвертки демонтировал крепления пробоев навесного замка и незаконно проник внутрь. Далее прошел к хозяйственному помещению и снова используя отвёртку, демонтировал входную дверь. Затем проник в дверной проём, похитив из помещения, предназначенного для хранения различных вещей, три рыбацких костюма, три палатки, насос, продукты и другое имущество. Всего фигурант украл имущества на общую сумму около 70 тысяч рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб.

На следующий день потерпевший в ранний час решил спуститься в подвал за своими рыбацкими принадлежностями и понял, что его обворовали. Тогда он сообщил о краже в полицию. В этот же день сотрудники полиции изобличили фигуранта. Правоохранители пришли к нему домой, и мужчина сознался в содеянном, выдав всё похищенное, которое было возвращено собственнику.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.