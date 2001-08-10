Тихоокеанское
информационное агентство
5 Марта 2022
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13:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске водитель иномарки, сдавая задом, сбил пенсионерку

В Холмске водитель иномарки, сдавая задом, сбил пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

04 марта около 16 часов водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero" в районе дома № 28А по ул. Победы города Холмска, совершая манёвр движения задним ходом, не убедился в безопасности и сбил 63-летнюю женщину-пешехода, рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП островитянка получила травмы. По данному факту проводится проверка.

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