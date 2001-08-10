Сахалинец три месяца обворовывал свою бабушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении трех краж, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в период с марта по июнь фигурант проживал в квартире своей бабушки. Пользуясь доверием родственницы, злоумышленник совершал хищения золотых украшений, принадлежавших пожилой женщине, а также ее денежных сбережений.

Так в один из дней, обвиняемый, сообщил потерпевшей, что у нее якобы сильно отекли уши. Далее он предложил помочь снять золотые серьги, которые в этом момент были на ней надеты. Женщина поверила и разрешила. Заполучив украшения, он уверил потерпевшую, что уберет их в тумбочку. Однако вместо этого забрал их себе. В тот же вечер фигурант уехал в Южно-Сахалинск, где сдал похищенное в ломбард, а деньги потратил по своему усмотрению.

Через некоторое время фигурант узнал, что потерпевшая хранит под подушкой золотое обручальное кольцо. Выждав момент, когда заявительница находилась на кухне и не могла видеть его действий, он похитил ювелирное изделие. Его он также потом сдал в комиссионный магазин в областном центре.

В середине июня злоумышленник, достоверно зная, что его бабушка хранит сбережения под матрасом своей кровати, также решил похитить данные денежные средства. Пока потерпевшая также находилась на кухне, он прошел в ее спальню и вытащил из кровати пачку купюр номиналом по 5 тысяч рублей. Забрав деньги, фигурант сообщил потерпевшей что ему требуется уехать к другу и ушел. Больше фигурант не появлялся.

Обнаружив через несколько дней пропажу, гражданка обратилась за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение обвиняемого. Украденные деньги к этому моменту он успел потратить по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составила 87 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.