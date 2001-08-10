Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2022
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15:26, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Молодого сахалинца будут судить за кражи пожертвований из церкви

Молодого сахалинца будут судить за кражи пожертвований из церкви

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 19-летнего жителя села Быков. Молодого человека обвиняют в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области. 

Установлено, что фигурант ночью 16 ноября прошлого года гулял по улицам села Быков. Тогда он и решил проникнуть в помещение местной церкви, зная, что прихожане оставляют там пожертвования. Фигурант подошел к двери запасного входа здания церкви и при помощи отрезка найденной металлической трубы взломал навесной замок. Затем с помощью отвертки он взломал вторую дверь и прошел в основное помещение храма.  Возле  прилавка он обнаружил два ящика для пожертвований, откуда похитил денежные средства в сумме 8 200 рублей, с которыми скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.

Спустя чуть более месяца, ночью 19 декабря, обвиняемый снова похитил имущество из этой же церкви.  Он подошел к двери запасного входа здания церкви, после чего, убедившись в отсутствии нежелательных наблюдателей, с помощью отвёртки проник в проходное помещение запасного входа здания церкви. Затем взломал замок, попал внутрь и похитил оттуда различное имущество на общую сумму более 93 тысяч рублей.  Среди украденного 31 тысяча рублей, браслеты и цепочки из серебра, а также другое имущество.

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из Долинска фигурант был установлен и задержан. Часть похищенного имущества изъята.

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