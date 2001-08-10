Молодого сахалинца будут судить за кражи пожертвований из церкви
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 19-летнего жителя села Быков. Молодого человека обвиняют в совершении двух краж, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что фигурант ночью 16 ноября прошлого года гулял по улицам села Быков. Тогда он и решил проникнуть в помещение местной церкви, зная, что прихожане оставляют там пожертвования. Фигурант подошел к двери запасного входа здания церкви и при помощи отрезка найденной металлической трубы взломал навесной замок. Затем с помощью отвертки он взломал вторую дверь и прошел в основное помещение храма. Возле прилавка он обнаружил два ящика для пожертвований, откуда похитил денежные средства в сумме 8 200 рублей, с которыми скрылся и распорядился ими по своему усмотрению.
Спустя чуть более месяца, ночью 19 декабря, обвиняемый снова похитил имущество из этой же церкви. Он подошел к двери запасного входа здания церкви, после чего, убедившись в отсутствии нежелательных наблюдателей, с помощью отвёртки проник в проходное помещение запасного входа здания церкви. Затем взломал замок, попал внутрь и похитил оттуда различное имущество на общую сумму более 93 тысяч рублей. Среди украденного 31 тысяча рублей, браслеты и цепочки из серебра, а также другое имущество.
Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из Долинска фигурант был установлен и задержан. Часть похищенного имущества изъята.
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