Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2022
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15:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за продажу несуществующих автозапчастей

Сахалинца будут судить за продажу несуществующих автозапчастей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Томарискому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Углегорска. Гражданину инкриминируется совершение мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в ноябре минувшего года фигурант увидел в одной из популярных социальных сетей объявление жителя села Красногорск о том, что тот желает приобрести автомобильные запчасти для своей иномарки. В частности мужчина желал купить на замену бампер и крыло.

Тогда у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств указанного гражданина путем обмана. Он позвонил по номеру, оставленному в объявлении, сообщил потерпевшему, что владеет автосервисом, расположенным в Поронайске и готов оказать ему помощь в покупке необходимых комплектующих. Дальнейшее общение продолжилось в интернет-мессенджере. После двухдневной переписки злоумышленник окончательно вошел в доверие к заявителю и они договорились о сделке. Фигурант передал реквизиты банковской карты для оплаты и сообщил, что товар доставит к месту назначения его отец. В действительности же обвиняемый своих обязательств исполнять не намеревался. 

Потерпевший несколькими заходами перевел ему 53 тысячи рублей, и стал ждать доставку. Однако после получения денег продавец перестал отвечать на звонки. Выждав несколько дней, мужчина понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

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