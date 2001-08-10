Сахалинца будут судить за продажу несуществующих автозапчастей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Томарискому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Углегорска. Гражданину инкриминируется совершение мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в ноябре минувшего года фигурант увидел в одной из популярных социальных сетей объявление жителя села Красногорск о том, что тот желает приобрести автомобильные запчасти для своей иномарки. В частности мужчина желал купить на замену бампер и крыло.
Тогда у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств указанного гражданина путем обмана. Он позвонил по номеру, оставленному в объявлении, сообщил потерпевшему, что владеет автосервисом, расположенным в Поронайске и готов оказать ему помощь в покупке необходимых комплектующих. Дальнейшее общение продолжилось в интернет-мессенджере. После двухдневной переписки злоумышленник окончательно вошел в доверие к заявителю и они договорились о сделке. Фигурант передал реквизиты банковской карты для оплаты и сообщил, что товар доставит к месту назначения его отец. В действительности же обвиняемый своих обязательств исполнять не намеревался.
Потерпевший несколькими заходами перевел ему 53 тысячи рублей, и стал ждать доставку. Однако после получения денег продавец перестал отвечать на звонки. Выждав несколько дней, мужчина понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию.
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