В Поронайске сотрудники полиции раскрыли кражу 50 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Поронайскому городскому округу была получена информация о том, что у 61-летнего местного жителя были похищены денежные средства. Сам гражданин в правоохранительные органы к этому моменту не обращался, рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

При последовавшей проверке данные сведения подтвердились. Полицейские установили причастное к краже лицо и обстоятельства, при которых было совершено преступление.

Как оказалось, злоумышленник – 49-летний ранее неоднократно судимый местный житель, является знакомым потерпевшего. Подозреваемый достоверно знал, что дома у приятеля хранится крупная сумма наличных. Придя в гости, он дождался удобного момента и похитил 40 тысяч рублей, которые впоследствии потратил по своему усмотрению.

Полицейские сообщили потерпевшему, кто украл его сбережения и мужчина решил написать заявление о совершенной в отношении него краже.

По данному факту возбуждено уголовное дело.