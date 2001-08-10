Курильскому предпринимателю вернули 62 миллиона рублей только после вмешательства прокуратуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что в июле 2021 года между МУП «Жилкомсервис» и субъектом предпринимательской деятельности заключен контракт на поставку дизельного топлива, обязательства по которому исполнены поставщиком в августе и сентябре 2021 года, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Вместе с тем, муниципальным предприятием, в нарушение законодательства, оплата за поставленное топливо своевременно не произведена, в связи с чем образовалась задолженность за поставленное топливо в размере более 62 млн рублей.

Об устранении нарушений законодательства в адрес МУП «Жилкомсервис» внесено представление.

По результатам его рассмотрения задолженность перед поставщиком погашена в полном объеме.

Кроме того, по материалам возбужденного прокуратурой административного производства по ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), руководитель предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей