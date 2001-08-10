Сахалинца оштрафовали за использование мобильного телефона в суде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гражданин К., находясь в зале судебного заседания в помещении судебного участка № 1 Александровск-Сахалинского района, несмотря на замечания судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, нарушил установленные в суде правила, использовав мобильный телефон, рассказали ТИА "Осатрова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Постановлением Александровск-Сахалинского городского суда сахалинец был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 17.3 КоАП «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». Наказанием стал штраф – пятьсот рублей.

Также гражданин К. предупрежден о том, что в случае неуплаты штрафа в установленные законодательством срок он может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.