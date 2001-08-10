Сахалинец, подозреваемый в покушении на убийство четырех человек, задержан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 29-летнего жителя портового города в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство 37-летнего корсаковца и троих его знакомых.

В результате совместной работы следователей и сотрудников отдела уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу, в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение скрывавшегося установлено.

Обвиняемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.