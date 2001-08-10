Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2022
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15:04, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Охинка ответит в суде за кражу имущества из примерочной

Охинка ответит в суде за кражу имущества из примерочной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летней местной жительницы в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что фигурантка в июне прошлого года отправилась в один из местных магазинов за новой одеждой. Выбрав несколько вещей в торговом зале, она пошла в примерочную. Там женщина увидела на верхней полке мобильный телефон, случайно оставленный предыдущей покупательницей. Обвиняемая сразу же решила взять гаджет себе, чтобы в дальнейшем пользоваться им лично. Выйдя из примерочной, она отдала вещи продавцу и сразу покинула торговую площадь. Затем она отключила мобильное устройство и пошла домой, где извлекла из смартфона сим-карту и выбросила. В дальнейшем гражданка пользовалась украденным телефоном до тех пор, пока не была изобличена в содеянном сотрудниками полиции. Она добровольно написала явку с повинной и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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