Сахалинец украл у знакомого телефон и сдал его в ломбард, потом вкупил и оставил себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Заявитель сообщил о том, что у него пропал сотовый телефон. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска повели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили обстоятельства произошедшего. К потерпевшему в гости пришел 37-летний житель Холмска. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. Когда заявитель отправился спать, его знакомый взял его телефон и поспешил скрыться. Похищенный гаджет он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Через десять дней он выкупил этот же телефон и решил оставить его себе для личного пользования. Впоследствии сотрудники уголовного розыска изъяли украденный аппарат и вернули законному владельцу.

По признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Ранее судимый подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (Основание задержания подозреваемого).

Материал подготовлен на основе предварительных данных