Сахалинка попросила знакомого сходить в магазин и осталась без денег, телефон и автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя села Стародубское, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, в ноябре 2021 года товарищ фигуранта познакомил его с потерпевшей. Молодые люди приходили к заявительнице, которая проживает в частном доме, и помогали ей по хозяйству. В один из дней приятели находились у неё гостях. Обвиняемому было негде переночевать, и чтобы ночью не возвращаться в село, потерпевшая разрешила ему остаться. Потом девушка попросила фигуранта сходить в магазин. Так как у молодого человека не было денег, она дала ему свой мобильный телефон, стоимость которого составляет 77 тысяч рублей, при этом показала графический ключ для разблокировки экрана, чтобы он мог совершить покупки по ее банковской карте. Пока он ходил в магазин, хозяйка квартиры уснула, а когда проснулась, то не обнаружила ни гостя, не своего телефона. Затем потерпевшая выглянула в окно и не увидела своего автомобиля на привычном месте. Впоследствии сотрудники полиции нашли и вернули транспортное средств с ее мобильным телефоном. Обвиняемый совершил на нем поездку из Долинска в село Стародубское и обратно, а после уехал в Южно-Сахалинск, где совершил дорожно-транспортное происшествие и был задержан сотрудниками полиции.

Просмотрев в телефоне онлайн-приложение банка, в истории операций потерпевшая обнаружила, что с ее карты были совершены покупки и переводы на общую сумму 7800 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.