На Сахалине полицейские изъяли более 17 тонн немаркированной рыбной продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Сахалинской области выявили факты хранения и реализации рыбной продукции без маркировки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

По предварительным данным, местный индивидуальный предприниматель приобретал рыбу-сырец лососёвых пород, хранил ее на складе-рефрижераторе, а в дальнейшем организовывал переработку и реализацию в нарушение законодательства Российской Федерации.

- В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли на складе в Южно-Сахалинске свыше 17 тонн рыбной продукции, рыночная стоимость которой превышает 7,5 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предварительное расследование продолжается.