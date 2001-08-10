В одном из домов села Охотское Сахалинской области надеты тела трех мужчин и ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов по ул. Луговой в п. Охотское тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе заместителя руководителя следственного управления, старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики, следователя по особо важным делам, следователей Корсаковского МСО, а также сотрудников полиции и экспертов. В ходе осмотра места происшествия на телах погибших каких-либо телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным установлено, что смерть сахалинцев могла наступить от отравления угарным газом в результате ненадлежащего использования дизель-генератора.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Дальнейшее расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле руководства следственного управления.