Сахалинец попросил товарища сходить за сигаретами, а тот обнулил его кредитку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу ГО «Александровск-Сахалинский район» окончено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя села Ныш, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Установлено, что в начале февраля 2022 года к фигуранту в гости пришел его знакомый. Обвиняемый попросил своего товарища по пути зайти в магазин за сигаретами, но тот забыл про это. Уже в квартире потерпевший дал свою карту фигуранту и попросил его самого сходить в магазин и купить то, что ему необходимо, сообщив при этом пин-код. Впоследствии потерпевший забыл забрать свою кредитку у приятеля.

Тот, в свою очередь, вместо того, чтобы вернуть карту хозяину, обналичил в банкомате с его счета 80 000 рублей, а кредитку за ненадобностью выбросил в мусорный бак. На следующий день он положил часть похищенных денег на свой банковский счет, еще часть спрятал под ванной, а остальное потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.