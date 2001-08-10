Пока сахалинец был на вахте, его знакомый проник в квартиру и вскрыл ломом сейф с деньгами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Тымовскому городскому округу обратился 66-летний житель села Арги-Паги. Мужчина сообщил, что из сейфа, установленного в его доме, пропали деньги в сумме 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе последовавшего разбирательства оперативно установили обстоятельства хищения и причастность к нему 38-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя.

Как оказалось, потерпевший уехал на месяц работать на вахту, о чем было известно его знакомому. Последний решил воспользоваться ситуацией и вооружившись ломом, пришел к нему домой. Он без труда проник в жилище, где находился сейф. В верхнем отделении хозяин хранил сбережения, а в нижнем, будучи заядлым охотником, ружье. Злоумышленник смог взломать только верхнюю дверцу на сейфе, откуда вытащил деньги, после чего поспешил скрыться с места преступления. Похищенные средства он потратил на свои нужды, а орудие взлома изъяли полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело