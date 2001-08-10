Сахалинца выгнали из-за стола,он обиделся и ушел, но потом вернулся и украл кошелек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 46-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что малознакомый мужчина открыто похитил его кошелек, в котором с денежными средствами, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Сотрудники уголовного розыска повели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что потерпевший вместе со своими двумя знакомыми и в компании малознакомого подозреваемого распивали спиртные напитки. С фигурантом потерпевший познакомился накануне.
В ходе застолья между мужчинами возник конфликт и подозреваемого выгнали из компании. Позже тот вернулся, схватил со стола кошелек потерпевшего и убежал. Похищенные деньги он потратил на спиртное, а портмоне выбросил. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении.
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