Пара курильчан нашла кредитку и пошла по магазинам тратить чужие деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан: 56-летнего жителя пгт. Южно-Курильска и его 41-летней знакомой, обвиняемых в совершении кражи с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант возвращался домой и у магазина на тротуаре нашел банковскую карту, которую решил забрать себе. Уже дома он сообщил своей сожительнице о находке. Сначала мужчина предпринял попытки установить владельца кредитки, но потом решил похитить денежные средства посредством совершения покупок в магазинах.

Он рассказал о своих планах сожительнице и она его поддержала. По очереди сожители ходили в местные магазины и расплачивались за покупки за счет потерпевшего, потратив более 14 тысяч рублей.