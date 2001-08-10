Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2022
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17:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пара курильчан нашла кредитку и пошла по магазинам тратить чужие деньги

Пара курильчан нашла кредитку и пошла по магазинам тратить чужие деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении двух граждан: 56-летнего жителя пгт. Южно-Курильска и его 41-летней знакомой, обвиняемых в совершении кражи с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что фигурант возвращался домой и у магазина на тротуаре нашел банковскую карту, которую решил забрать себе. Уже дома он сообщил своей сожительнице о находке.  Сначала мужчина предпринял попытки установить владельца кредитки, но потом решил похитить денежные средства посредством совершения покупок в магазинах.

Он  рассказал о своих планах сожительнице и она его поддержала. По очереди сожители ходили в местные магазины и расплачивались за покупки за счет потерпевшего, потратив более 14 тысяч рублей.

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