Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2022
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14:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина сохраняется опасность выхода на прибрежный лёд

У юго-восточного побережья Сахалина сохраняется опасность выхода на прибрежный лёд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются подвижки и взломы припая. Выходить на лед опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

 

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