Трем сахалинским браконьерам дали условные сроки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом с участием государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении трех молодых людей о незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской транспортной прокуратуре.

В ходе судебного заседания установлено, что один мужчина, имея преступный умысел, направленный на совершение группой лиц по предварительному сговору вылова рыб лососевых пород – горбуша, в августе 2020 года вступил в преступный сговор со своим знакомым для незаконного вылова рыбы лососевых пород – горбуша, для личного употребления в пищу.

Для этого, находясь в ручье Голубой Корсаковского района, который является миграционным путем к месту нереста рыб лососевых видов, действуя совместно и согласованно, при помощи запрещенного орудия лова - бредня, путем перекрытия течения ручья, зашли в рыбацких костюмах в ручей параллельно друг друга по разные стороны берега и держали концы бредня, двигаясь в одном направлении напротив друг друга.

Бредень с выловленной рыбой извлекали на берег ручья в кусты, когда у одного из осужденных возник преступный умысел, направленный на извлечение икры из незаконно выловленной рыбы, он предложил другому из пойманной рыбы извлекать икру и складывать ее в ведро, а рыбу выкидывать в ручей, за ненадобностью. Для оказания помощи в извлечении икры, один из мужчин позвонил своему брату, который прибыл к ручью Голубой, для помощи, тем самым вступил с ними в преступный сговор.

Таким образом, в результате своих преступных действий обвиняемые причинили ущерб государству на общую сумму 173 246 рублей, причиненный ущерб не возместили.

С учетом полного непризнания вины, а также характеризующих личность подсудимых материалов, 1 подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроков в 2 года, двум другим подсудимым по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Гражданские иски Сахалинского транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.