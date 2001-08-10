Тихоокеанское
информационное агентство
2 Марта 2022
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10:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель иномарки попал под самосвал

На Сахалине водитель иномарки попал под самосвал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

01 марта 45-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Mark II", двигался по автодороге Тымовское – Александровск-Сахалинский и в районе 34 км не справился с управлением и столкнулся с самосвалом "Hino", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 50-летний пассажир автомобиля "Toyota Mark II", который не был пристегнут ремнем безопасности, получил травмы. С места происшествия госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. 

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