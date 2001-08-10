Жителя Александровска-Сахалинского будут судить за два угона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Тымовского, обвиняемого в двух угонах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-лужбе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в мае минувшего года обвиняемый в ночное время суток находился в районе улицы Карла Маркса, где обратил внимание на легковой автомобиль иностранного производства.

Подойдя к транспортному средству, обвиняемый обнаружил, что оно не заперто. При этом владелец также оставил в замке ключ зажигания. Решив воспользоваться данным обстоятельством, злоумышленник проник в салон чужого автомобиля, запустил двигатель и поехал кататься, а через несколько часов бросил транспортное средство на одной из улиц райцентра.

Он же, в апреле 2021 года находился в компании трех граждан, с которыми вместе распивал спиртные напитки в микроавтобусе японского производства. Водитель транспортного средства на тот момент передал управление автомобилем еще одному своему знакомому, который не употреблял алкоголь, а возил их по городу и на природу.

Спустя несколько часов последний привез компанию к одному из местных магазинов и ушел домой. Тогда фигурант, воспользовавшись тем, что владелец автомобиля уснул, без разрешения сел за руль транспортного средства и, будучи в состоянии алкогольного опьянения поехал на заправочную станцию.

Когда злоумышленник добрался до заправки, то к ней также подъехала машина, из которой вышла незнакомая ему женщина. Гражданка сообщила, что является законной владелицей данного транспортного средства и забрала ключи. Как оказалось, автомобиль взял ее сожитель, который в этот момент спал на переднем сидении. За несколько часов до этого она позвонила ему по мобильному телефону и, поняв, что тот находится в состоянии опьянения, поехала вместе с друзьями искать его, чтобы забрать машину.

Фигурант в свою очередь, заявив что данный автомобиль принадлежит ему начал толкать потерпевшую, силой отнял у нее ключи и снова сел за руль. Гражданка попыталась помешать ему закрыть дверь, но тот снова оттолкнул потерпевшую, прищемив при этом ей палец на руке, и уехал с места преступления.