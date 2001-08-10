Жителя Александровска-Сахалинского будут судить за два угона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» окончено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Тымовского, обвиняемого в двух угонах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-лужбе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что в мае минувшего года обвиняемый в ночное время суток находился в районе улицы Карла Маркса, где обратил внимание на легковой автомобиль иностранного производства.
Подойдя к транспортному средству, обвиняемый обнаружил, что оно не заперто. При этом владелец также оставил в замке ключ зажигания. Решив воспользоваться данным обстоятельством, злоумышленник проник в салон чужого автомобиля, запустил двигатель и поехал кататься, а через несколько часов бросил транспортное средство на одной из улиц райцентра.
Он же, в апреле 2021 года находился в компании трех граждан, с которыми вместе распивал спиртные напитки в микроавтобусе японского производства. Водитель транспортного средства на тот момент передал управление автомобилем еще одному своему знакомому, который не употреблял алкоголь, а возил их по городу и на природу.
Спустя несколько часов последний привез компанию к одному из местных магазинов и ушел домой. Тогда фигурант, воспользовавшись тем, что владелец автомобиля уснул, без разрешения сел за руль транспортного средства и, будучи в состоянии алкогольного опьянения поехал на заправочную станцию.
Когда злоумышленник добрался до заправки, то к ней также подъехала машина, из которой вышла незнакомая ему женщина. Гражданка сообщила, что является законной владелицей данного транспортного средства и забрала ключи. Как оказалось, автомобиль взял ее сожитель, который в этот момент спал на переднем сидении. За несколько часов до этого она позвонила ему по мобильному телефону и, поняв, что тот находится в состоянии опьянения, поехала вместе с друзьями искать его, чтобы забрать машину.
Фигурант в свою очередь, заявив что данный автомобиль принадлежит ему начал толкать потерпевшую, силой отнял у нее ключи и снова сел за руль. Гражданка попыталась помешать ему закрыть дверь, но тот снова оттолкнул потерпевшую, прищемив при этом ей палец на руке, и уехал с места преступления.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:27 Сегодня Сахалинские управляющие компании штрафуют за некачественную расчистку дворов
- 17:22 Сегодня Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
09:45 Сегодня Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
10:42 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска кадровые изменения
16:29 22 Февраля Смирныховские полицейские по горячим следам раскрыли кражу квадроцикла
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 09:45 Сегодня Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
- 15:44 21 Февраля В Южно-Сахалинске провели соревнования по плаванию "Быстрый китенок"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?